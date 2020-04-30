Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Армия
Северный флот прокомментировал попытку «перехвата» Ту-142 над нейтральными водами
Экономика
Курс доллара упал до 73 рублей
Происшествия
Под Санкт-Петербургом произошло массовое ДТП
Политика
Песков оценил сроки выхода России на плато по коронавирусу
Политика
Песков поставил Россию в пример столкнувшимся с гуманитарной катастрофой США
Общество
Пушков назвал причину выхода Подмосковья на плато по коронавируса

Режим КТО ввели в Екатеринбурге

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ФСБ проводит контртеррористическую операцию в Екатеринбурге и пригороде города. Действует режим КТО, сообщили 30 апреля в управлении ФСБ по свердловской области.

«Специальные меры и временные ограничения будут действовать на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области", - говорится в сообщении.

Режим контртеррористической операции (КТО) действует с 00:30 30 апреля 2020 года 30 апреля (22:30 мск 29 апреля).

В марте в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что в 2019 году удалось предотвратить 34 теракта. Кроме того,силовики ликвидировали 78 ячеек террористов, которые готовили операции на объектах социальной сферы, нападения на сотрудников правоохранительных органов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФСБ опубликовала видео задержания подпольных оружейников
ФСБ разоблачила вывозивших в Германию платину и родий контрабандистов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020