Режим КТО ввели в Екатеринбурге

ФСБ проводит контртеррористическую операцию в Екатеринбурге и пригороде города. Действует режим КТО, сообщили 30 апреля в управлении ФСБ по свердловской области.

«Специальные меры и временные ограничения будут действовать на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области", - говорится в сообщении.

Режим контртеррористической операции (КТО) действует с 00:30 30 апреля 2020 года 30 апреля (22:30 мск 29 апреля).

В марте в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что в 2019 году удалось предотвратить 34 теракта. Кроме того,силовики ликвидировали 78 ячеек террористов, которые готовили операции на объектах социальной сферы, нападения на сотрудников правоохранительных органов.