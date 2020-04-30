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Эксперт спрогнозировал начало пика эпидемии коронавируса в России

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Фото: агентство городских новостей Москва/Александр Авилов
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Говорить о выходе России на плато по коронавирусу преждевременно, пик эпидемии может наступить в середине мая. Такой прогноз озвучил директор Центрального научно-исследовательского института (НИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

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Специалист подтвердил, что в стране действительно видна положительная динамика по заболеваемости COVID-19, и это свидетельствует об эффективности принятых мер.

«Говорить сегодня о том, что мы находимся на фазе плато, еще рано. Наверное, лучше говорить об умеренном росте. Скорее всего, пиковая позиция, на наш взгляд, придется на середину мая», — сказал эксперт 29 апреля в эфире Первого канала.

Акимкин отметил, что после пика начнется снижение заболеваемости. На это окажут влияние социальный и природный факторы.

По словам эксперта, уже можно наблюдать рассредоточение людей и снижение контактов. Однако ключевую роль, по мнению Акимкина, сыграет природа — рост температуры и увеличение количества ультрафиолета будут способствовать гибели вируса.

Накануне специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России.

Согласно подсчетам, в Москве он наступит раньше, чем в других регионах.

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