Хоккеист Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»

Трехкратный чемпион мира Данис Зарипов продлил контракт с казанским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс». Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе команды.

Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина. Трижды он выиграл его в составе «Ак Барса» и два раза — в составе магнитогорского «Металлурга», пишет RT. Кроме этого, вместе со сборной России нападающий трижды становился чемпионом мира — в 2008, 2009 и 2014 годах. Новое соглашение «Ак Барса» с 39-летним хоккеистом рассчитано до конца следующего сезона.

Продлению контракта обрадовались болельщики казанского клуба. В комментариях они называют Зарипова зарядным устройством для победы и даже пророчат игроку тренерскую карьеру.

В прошлом сезоне форвард сыграл в 52 матчах и набрал 27 очков. Также в чемпионате-2019/20 Зарипов провел свой 1200-й матч в национальных первенствах и стал лучшим бомбардиром «Ак Барса» в КХЛ, пишет сайт kp.ru.

Как напоминает «Газета.ру», КХЛ в сезоне-2019/20 была завершена досрочно из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть первый раунд плей-офф, после чего финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс» снялись с розыгрыша. В регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции, а в сводной таблице лиги стал вторым после ЦСКА.