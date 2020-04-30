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Курс доллара упал до 73 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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На фоне заявления ФРС США рубль начал расти и отыграл у американского доллара более 1 рубля по состоянию на 23:30 мск 29 апреля. Это следует из данных Мосбиржи.

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Так, согласно расчетам на «завтра», доллар впервые с 14 апреля опустился до 73,07 рубля, курс евро упал на 76 копеек до 79,44 рубля.

Ранее в среду доллар опускался до 72,99 рубля – минимума с 14 апреля.

29 апреля американский регулятор принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.

До этого уровня ставка внепланово была опущена в марте из-за тяжелых последствий эпидемии коронавируса, с которыми столкнулась американская экономика.

24 апреля Центробанк обновил базовый сценарий макроэкономического прогноза. Именно на основании этих расчетов ЦБ принимал решение об изменении ставки, которая 24 апреля была снижена на 50 б.п. до 5,5% годовых.

По некоторым параметрам кардинально обновленный прогноз оказался даже более жестким, чем предполагали эксперты. Например, регулятор ожидает, что экономика закончит 2020 год с отрицательным результатом (минус 4–6% ВВП), а следующие два пойдут на восстановление потерь от пандемии.

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