Биться до конца: претенденты на место в элите против финиша сезона ФНЛ

Позиции клубов ФНЛ по поводу заявления РФС и лиги о возможности досрочного завершения сезона в первом дивизионе чемпионата России по футболу разделились. Часть команд поддержала эту инициативу, часть резко воспротивилась. Вслед за главным тренером московского «Торпедо» Сергеем Игнашевичем против окончания первенства выступил наставник нижнекамского «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев. По информации «Известий», оба клуба могут заявить об этом на общем собрании команд ФНЛ в четверг.

Юрий Уткульбаев в разговоре с «Известиями» отметил, что во всех трех лигах отечественного футбола — РПЛ, ФНЛ и ПФЛ — подход должен быть единым: или везде завершать турнир, или везде доигрывать. Ранее РФС объявил, что в РПЛ попытаются провести все оставшиеся матчи, а продолжать сезон в ФНЛ и ПФЛ нецелесообразно.

Предполагается, что, в случае досрочного завершения сезона в двух низших лигах, все 16 команд РПЛ сохранят свои места в элите на следующий чемпионат, а к ним добавятся две команды ФНЛ, лидирующие на момент досрочного завершения сезона. Через год из 18 клубов РПЛ четыре последних напрямую вылетят в ФНЛ, а вместо них придут два победителя. И на сезон-2021/22 в элите снова будут выступать 16 участников.

Если сейчас сезон в ФНЛ досрочно завершат, то на первых двух местах окажутся волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки». При этом пострадают минимум три клуба, находящиеся в непосредственной близости от зоны прямого попадания в РПЛ. На третьей строчке идет московское «Чертаново», набравшее одинаковое количество очков с «Химками» и уступающее им лишь по дополнительным показателям. В одном балле от них располагается столичное «Торпедо». А в шести очках от «Химок» и «Чертаново» — «Нефтехимик».

По обычному регламенту команды, занявшие третье и четвертое места, также могли бы претендовать на место в РПЛ по итогам переходных матчей с 13-м и 14-м клубами Премьер-лиги. На данный момент в ФНЛ не сыграно 11 туров.

— Пока есть шансы доиграть весь сезон, надо пытаться это сделать, — заявил «Известиям» Юрий Уткульбаев. — Если РФС и РПЛ рассчитывают довести до конца соревнования в Премьер-лиге, то почему это невозможно сделать в ФНЛ и ПФЛ? Если же РПЛ так и не возобновит сезон, то понятно, что и мы закончим. Но если там могут доиграть, то почему мы не можем? Не надо говорить, что мы не успеваем. Нам не нужно в следующем сезоне выступать в еврокубках, поэтому времени завершить сезон в ФНЛ гораздо больше, чем в РПЛ. Мы можем сыграть и в августе, сделав перед следующим чемпионатом всего одну неделю перерыва — мы и так уже достаточно отдохнули в этот карантин. У нас пока есть время, чтобы доиграть оставшиеся 11 туров. А в ПФЛ нужно провести еще меньше матчей — им вообще не проблема доиграть сезон летом.

Ранее руководство «Химок» выступило в поддержку идеи досрочного завершения сезона в ФНЛ и выразило готовность принять участие в розыгрыше РПЛ следующего сезона. А главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич раскритиковал идею лиги закончить чемпионат. Он, в частности, заявил, что исходить из нынешней турнирной таблицы несправедливо, а также предложил на крайний случай провести мини-турнир четырех-шести лучших на данный момент команд лиги, по итогам которого определились бы участники РПЛ.

— Финальные мини-турниры и количество команд в них — это уже частности, которые всегда можно обсудить, — добавил Юрий Уткульбаев. — Меня в большей степени беспокоит слабая защитная позиция клубов ФНЛ. Например, РПЛ защищает себя — из нее никто не вылетает. И переходных матчей не будет. А кто решает, что их не будет? Почему тогда в регламенте РПЛ и ФНЛ они прописаны? На мой взгляд, ФНЛ должна попытаться защитить интересы своих 20 команд, показав, что она — самостоятельная лига. Чтобы все могли доиграть чемпионат по тому регламенту, который существует. В противном случае будет попран спортивный принцип.

По словам наставника нижнекамского клуба, досрочное завершение сезона подорвет доверие к лиге.

— После этого еще долго будут спорить о том, кто заслуживал выхода наверх, а кто нет, — подчеркнул Юрий Уткульбаев. — И какой тогда смысл людям вкладывать средства в клубы, создавать команды, когда правила игры меняются по ходу сезона? Кто даст гарантию, что учредители и спонсоры не обидятся и не уйдут из футбола, закрыв свой клуб? Например, у нас в Нижнекамске реконструировали стадион, хотели хотя бы концовку сезона закончить дома, так как до этого проводили домашние матчи в Казани и Саранске. И теперь нас лишают возможности сыграть при своих болельщиках. И такое мало кому понравится.

Общее собрание клубов ФНЛ намечено на четверг, 30 апреля. По информации «Известиям», оно начнется в 11:00.