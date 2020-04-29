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В Курской области пропал трехлетний мальчик

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Фото: Depositphotos
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В Курской области трехлетний мальчик ушел из дома и не вернулся. Об этом в среду, 29 апреля, сообщило региональное следственное управление СК России.

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«29 апреля 2020 года поступило сообщение о безвестном исчезновении трехлетнего Михаила Ватулина в селе Большое Долженково Октябрьского района Курской области», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мальчик примерно в 12.30 ушел из дома в неизвестном направлении и его местонахождение до настоящего времени не установлено.

Ребенка ищут следователи, полицейские отдела по Октябрьскому району УМВД России по Курской области, сотрудники Росгвардии, спасатели, добровольцы и общественники поискового отряда «Лиза Алерт» и добровольцы.

Ранее в апреле восьмилетний мальчик, потерявшийся во время прогулки с матерью в Новосибирске, был обнаружен в соседнем городе Бердске, где прятался в одном из местных магазинов.

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