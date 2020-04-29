Похищение младенца из рук матери в Москве попало на видео

Похищение младенца директором нефтяной фирмы Русланом Тутушевым в Москве засняли на камеру очевидцы произошедшего. РЕН ТВ в среду, 29 апреля опубликовал данный ролик.

На кадрах запечатлено, как Ольга — мать четрыхмесячной девочки в отчаянии вцепилась в дверь дорогой иномарки, пытаясь не дать бывшему возлюбленному увезти ребенка. Женщина призывала прохожих вызвать полицию.

При этом водитель автомобиля продолжал движение по двору, волоча Ольгу по асфальту. Затем мужчины, находящиеся в салоне, наоборот, схватили женщину, а Тутушев, как отмечает телеканал, вместе с ребенком выскочил из салона автомобиля и побежал.

Оператор поспешил следом за беглецом и нагнал его на подземном паркинге одного из местных жилых домов. Мужчина с ребенком сел во внедорожник и, протаранив ворота парковки, скрылся в места происшествия.

Сообщается, что инцидент произошел 27 апреля в Москве. Как отмечает телеканал, накануне в пресс-службе главка столичной полиции заявили о проверке информации о похищении бизнесменом Тутушевым своей дочери у бывшей сожительницы. Как стало известно, предприниматель вырвал ребенка прямо из рук матери, гулявшей с девочкой во дворе.

По словам потерпевшей, после агрессии со стороны бывшего возлюбленного в сентябре прошлого года она начала скрываться от Тутушева. В настоящий момент Ольга ничего не знает о месте нахождении своего ребенка. Она отметила, что в результате наезда на нее автомобиля она получила травмы.

Также уточняется, что Руслан Тутушев владеет долей в компании, добывающей и перерабатывающей нефть и газ, а также производящей электроэнергию. В настоящее время бывшие сожители добиваются прав опеки над ребенком в суде.