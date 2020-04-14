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В Москве полиция задержала мужчину, подозреваемого в похищении студента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Полиция задержала подозреваемого в разбое и похищении студента в центре Москвы. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Она рассказала, что в полицию обратился 18-летний москвич, который сообщил, что к нему подошли двое неизвестных в районе Китай-города. Угрожая ножами, они отобрали мобильный телефон и деньги, передает ТАСС. Затем они насильно посадили его в такси и, угрожая и запугивая, повезли в неизвестном направлении. Через некоторое время злоумышленники забрали у молодого человека банковскую карту и в одном из терминалов перевели его сбережения на свой счет, а затем скрылись.

У студента были украдены 3 тыс. рублей, а с банковской карты его заставили снять 26 тыс. рублей, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали одного из подозреваемых в арендованной им квартире на улице Павла Корчагина.

Следственные органы Главного следственного управления СК РФ по столице возбудили уголовное дело в отношении двух соучастников. Они обвиняются в похищении человека и разбое.

Один из подозреваемых 1994 года рождения был задержан. Поиски его подельника продолжаются, передает НСН.

9 апреля сообщалось, что полицейские в Московской области задержали подозреваемых в похищении человека и вымогательстве.

По данным регионального ГУ МВД России, группа злоумышленников на улице Астахова в Мытищах насильно посадила мужчину в салон автомобиля и вывезла в лес. Там, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, и с применением физической силы злоумышленники потребовали с него $50 тыс.в счет уплаты несуществующего долга. После этого потерпевшего отвезли в квартиру в Балашихе, где удерживали его в наручниках еще в течение трех дней. Похитители также требовали от родственников потерпевшего перевести указанную сумму им на карту.

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