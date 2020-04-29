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Девятилетний ребенок погиб на рыбалке в Новгородской области

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Фото: Depositphotos
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На реке Мста в деревне Божонка Новгородской области погиб девятилетний мальчик, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел при участии второго ребенка.

«Один мальчик толкнул второго, который стоял с удочкой у берега, ребенок не удержался и упал в воду. В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств в трагедии», - говорится в сообщении СК.

Начата доследственная проверка.

В марте сообщалось, что в Аткарском районе Саратовской области следователи начали проверку по факту гибели ребенка. Шестилетняя девочка провалилась под лед, гуляя по пруду, и погибла.

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