Девятилетний ребенок погиб на рыбалке в Новгородской области

На реке Мста в деревне Божонка Новгородской области погиб девятилетний мальчик, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел при участии второго ребенка.

«Один мальчик толкнул второго, который стоял с удочкой у берега, ребенок не удержался и упал в воду. В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств в трагедии», - говорится в сообщении СК.

Начата доследственная проверка.

В марте сообщалось, что в Аткарском районе Саратовской области следователи начали проверку по факту гибели ребенка. Шестилетняя девочка провалилась под лед, гуляя по пруду, и погибла.