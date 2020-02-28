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В бассейне курганской гостиницы утонул ребенок

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Фото: Pixabay
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Восьмилетний мальчик утонул в открытом бассейне одного из гостиничных комплексов Кургана, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ Курганской области.

Несчастный случай произошел утром 23 февраля. Прибывшая бригада скорой помощи пыталась реанимировать ребенка, однако он скончался на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

К настоящему времени истребована интересующая следствие документация об организации техники безопасности в гостиничном комплексе, в том числе при посещении бассейна, проводятся следственные мероприятия, направленные на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.

23 февраля сообщалось, что девять человек, в том числе восемь детей, отравились хлором в бассейне Набережных Челнов в Татарстане.

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