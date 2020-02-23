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Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане

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Фото: Depositphotos
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В Набережных Челнах были отравлены хлором девять человек в бассейне. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается в воскресенье, 23 февраля, на сайте Следственного комитета РФ.

«Вечером 22 февраля 2020 года в больницу города Набережные Челны с признаками отравления хлоркой, ожогами глаз и дыхательных путей были госпитализированы девять человек, в том числе восемь несовершеннолетних в возрасте от семи до 17 лет», — говорится в сообщении.

В отношении виновных возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Во время отдыха на базе «Тонус» дети и подростки решили искупаться в бассейне, где находились более часа. Через некоторое время искупавшиеся ощутили признаки недомогания — покраснение глаз, рвоту, головокружение.

Все пострадавшие получили медицинскую помощь, угрозы для их жизни нет. Двое пострадавших детей в настоящий момент находятся дома. Место происшествия осмотрели сотрудники следствия, были взяты и отправлены на экспертизу пробы воздуха и воды.

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике сообщила ТАСС, что по результатам исследования пробы воздуха норма содержания хлора была превышена в три раза. На работу бассейна наложен временный запрет.

17 февраля двое детей отравились угарным газом в доме в Калининграде.

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