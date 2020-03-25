Проверку по факту гибели ребенка в пруду начали в Саратовской области

В Аткарском районе Саратовской области следователи начали проверку по факту гибели ребенка. В среду, 25 марта, в поселке Новая Ивановка утонула шестилетняя девочка.

По предварительным данным, днем она гуляла во дворе. Мама была дома с младшим ребенком и присматривала за ней из окна, передает ИА «Взгляд-инфо». Однако в какой-то момент девочка исчезла. Родители обнаружили детские следы на пути к пруду, расположенному поблизости.

«При этом на поверхности водоема имелся проломленный участок льда. Отец ребенка погрузился в воду, стал обследовать дно водоема, где обнаружил девочку, подняв ее на берег. Признаков жизни она уже не подавала», – говорится в сообщении СУ СКР по региону.

Ранее в Вологде было возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка, который провалился под лед на реке и утонул. По данным СУ СКР по области, днем 15 марта десятилетняя девочка вместе с семилетним и четырехлетним братьями ушли гулять без взрослых. Во время игры двое старших детей выбежали на лед, который под ними провалился. Девочке помогли спастись очевидцы. Ее брат погиб.