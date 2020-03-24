Прямой эфир

Годовалая девочка утонула в искусственном пруду в Крыму

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Крыму следственный комитет проводит проверку по факту гибели годовалой девочки. Ребенок упал в искусственный пруд и захлебнулся.

Трагедия произошла в Симферопольском районе. По данным правоохранительных органов, мама оставила девочку спать в коляске во дворе частного дома и ушла заниматься домашними делами. Периодически женщина выходила к дочери. Когда из школы вернулся старший ребенок, он проверил сестру и обнаружил, что она упала в искусственный водоем и утонула. Об этом пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

По факту причинения смерти ребенку по неосторожности возбуждено уголовное дело. Следственный комитет проводит мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В бассейне курганской гостиницы утонул ребенок
СК возбудил дело после ожога ребенка сухим льдом на празднике в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020