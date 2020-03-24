Годовалая девочка утонула в искусственном пруду в Крыму

В Крыму следственный комитет проводит проверку по факту гибели годовалой девочки. Ребенок упал в искусственный пруд и захлебнулся.

Трагедия произошла в Симферопольском районе. По данным правоохранительных органов, мама оставила девочку спать в коляске во дворе частного дома и ушла заниматься домашними делами. Периодически женщина выходила к дочери. Когда из школы вернулся старший ребенок, он проверил сестру и обнаружил, что она упала в искусственный водоем и утонула. Об этом пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

По факту причинения смерти ребенку по неосторожности возбуждено уголовное дело. Следственный комитет проводит мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.