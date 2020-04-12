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Потерявшегося в Новосибирске мальчика отыскали в магазине соседнего города

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Восьмилетний мальчик, потерявшийся во время прогулки с матерью в Новосибирске, был обнаружен в соседнем городе Бердске, где прятался в одном из местных магазинов. Об этом в воскресенье, 12 апреля, пишет пресс-служба ГУМВД по региону.

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По данным ведомства, вечером 11 апреля в отдел полиции № 10 «Советский» Новосибирска обратилась мать мальчика с заявлением о пропаже ребенка. К поискам приступили инспекция по делам несовершеннолетних, уголовный розыск, участковые уполномоченные и другие службы полиции, а также волонтеры. Приметы пропавшего мальчика получили все полицейские патрули, а также была дана ориентировка в прессу.

«Пропавший мальчик был обнаружен 12 апреля около 1:00 в одном из магазинов Бердска сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии, прибывшими на сработку тревожной сигнализации. Выехавшие на место сотрудники полиции забрали ребенка из магазина и передали матери», — отмечают в пресс-службе.

Следствие предполагает, что мальчик доехал на общественном транспорте до Бердска и остался в одном из магазинов после закрытия.

В настоящий момент инспекция по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 «Советский» проводит проверку по факту ненадлежащего исполнения родителем обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Предварительно установлено, что противоправных действий в его отношении не совершалось.

28 марта сотрудники полиции отыскали ребенка, который потерялся в лесопарковой зоне в «новой Москве», пропавшего на Радужной улице в тот же день.

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