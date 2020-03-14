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Пропавший под Саратовом мальчик найден мертвым в реке

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Фото: СК РФ/saratov.sledcom.ru
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В реке села Песчанка Самойловского района Саратовской области было обнаружено тело ребенка. Предположительно, оно принадлежит 12-летнему мальчику, пропавшему в ноябре прошлого года. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает СУ СК РФ по области.

По данным следователей, на теле мальчика не обнаружено признаков насильственной смерти. Ранее в связи с пропажей мальчика было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для установления личности ребенка будет проведена процедура опознания.

9 марта в Тверской области в реке была обнаружена мертвой семилетняя девочка, пропавшая накануне. Ребенок не вернулся с прогулки возле своего дома в селе Чамерово Весьегонского района.

В этот же день в Тамбовской области полиция задержала предполагаемого убийцу 13-летней Елизаветы Ч., пропавшей 7 марта. По одной из версий, ее случайно сбил мужчина на машине, когда она шла по обочине дороги. Позднее на шее девочки были обнаружены следы удушения.

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