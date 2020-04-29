Венгрия ослабила ограничения из-за коронавируса за пределами Будапешта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снял ряд ограничений за пределами Будапешта, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает Reuters.

Согласно новому распорядку, магазины и ресторанные террасы вне столицы смогут работать без ограничений по времени. Кроме того, работу возобновят открытые бассейны. При этом жители должны будут в общественных местах носить защитные маски.

Существующие ограничения сохранятся только в Будапеште, где зафиксировано наибольшее число заразившихся коронавирусом. Там все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек, продолжат работать до 15:00.

Орбан подчеркнул, что любое дальнейшее ослабление ограничений будет пересматриваться каждые две недели.

11 марта венгерское правительство объявило режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения нового коронавируса в стране.

По данным Worldometer на 29 апреля, в Венгрии заразились 2727 человек, из них скончались 300 человек.