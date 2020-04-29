Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
На трех предприятиях «Роскосмоса» начали шить защитные маски
Общество
Пушков назвал причину выхода Подмосковья на плато по коронавируса
Мир
Вертолет НАТО упал в море вблизи Греции
Общество
Россияне стали экономить на биодобавках для похудения
Политика
В России ответили на угрозы Киева сорвать реализацию «Северного потока - 2»
Общество
Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений из-за COVID-19
Сюжет:

Венгрия ослабила ограничения из-за коронавируса за пределами Будапешта

0
Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снял ряд ограничений за пределами Будапешта, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает Reuters.

Сладости жизни: самоизоляция привела к резкому росту спроса на шоколад
Также за апрель втрое увеличились продажи чая и вдвое — число заказов на доставку кофе из ресторанов

Согласно новому распорядку, магазины и ресторанные террасы вне столицы смогут работать без ограничений по времени. Кроме того, работу возобновят открытые бассейны. При этом жители должны будут в общественных местах носить защитные маски.

Существующие ограничения сохранятся только в Будапеште, где зафиксировано наибольшее число заразившихся коронавирусом. Там все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек, продолжат работать до 15:00.

Орбан подчеркнул, что любое дальнейшее ослабление ограничений будет пересматриваться каждые две недели.

11 марта венгерское правительство объявило режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения нового коронавируса в стране.

По данным Worldometer на 29 апреля, в Венгрии заразились 2727 человек, из них скончались 300 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений из-за COVID-19
В Венгрии от коронавируса скончался первый пациент

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020