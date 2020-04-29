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Дорогу между двумя населенными пунктами в Татарстане закроют на два месяца

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В Мамадышском районе Республики Татарстан временно закроют участок дороги от Мамадыша до Кукмора. Ограничения продлятся с 30 апреля по 26 июня.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, дорогу перекроют на участке с 18,5 до 19,2 км. Такое решение принято в связи с реконструкцией дорожного полотна, пишет InKazan.ru.

В республиканском минтрансе предложили использовать для объезда другие дороги: Мамадыш–Кукмор–Кляуш, Мамадыш–Кукмор–Ямашево и Мамадыш–Кукмор–Кляуш–Шадчи. На месте ограничения установят схему объездного пути.

Ранее в апреле сообщалось, что в Татарстане опубликован тендер на восстановление уличного освещения в населенных пунктах. Максимальная цена контракта составит 224,9 млн рублей.

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