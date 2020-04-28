Прямой эфир

Уличное освещение планируют восстанавливать в Татарстане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Татарстане опубликован тендер на восстановление уличного освещения в населенных пунктах. Максимальная цена контракта составит 224,9 млн рублей.

Конкурс объявил Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Татарстана. По условиям технического задания все работы должны быть выполнены до 1 октября 2020 года. За это время необходимо установить более 12,1 тыс. светодиодных светильников во всех районах республики. Об этом пишет InKazan.ru.

Только в Казани нужно установить 1589 светильников, еще 1019 — в Набережных Челнах.

Подрядчик будет выбран 29 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 20 км трассы Казань–Оренбург отремонтируют в Татарстане
Более 600 га леса восстановили в Татарстане

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020