Уличное освещение планируют восстанавливать в Татарстане

В Татарстане опубликован тендер на восстановление уличного освещения в населенных пунктах. Максимальная цена контракта составит 224,9 млн рублей.

Конкурс объявил Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Татарстана. По условиям технического задания все работы должны быть выполнены до 1 октября 2020 года. За это время необходимо установить более 12,1 тыс. светодиодных светильников во всех районах республики. Об этом пишет InKazan.ru.

Только в Казани нужно установить 1589 светильников, еще 1019 — в Набережных Челнах.

Подрядчик будет выбран 29 апреля.