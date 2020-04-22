Прямой эфир

Более 600 га леса восстановили в Татарстане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Республике Татарстан продолжается восстановление лесов. На данный момент работы проведены на площади 611 га.

Всего в 2020 году лесовосстановительные работы проведут на площади почти 4,8 тыс. га. На текущий момент на площади 592 га провели посадку лесных культур, на остальной площади выполнено лесоразведение. Об этом сообщает InKazan.ru.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Экология».

Кроме того, в Татарстане закладывают овражно-балочные лесные насаждения. По последним данным, охвачено более 480 га территории. В лесных питомниках посадили семена на площади 1,35 га.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области лес планируют восстановить на площади 1,4 тыс. га.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 1 тыс. деревьев высадят в Тамбове
Риск начала лесных пожаров в Приангарье подняли до высокого уровня

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020