Более 600 га леса восстановили в Татарстане

В Республике Татарстан продолжается восстановление лесов. На данный момент работы проведены на площади 611 га.

Всего в 2020 году лесовосстановительные работы проведут на площади почти 4,8 тыс. га. На текущий момент на площади 592 га провели посадку лесных культур, на остальной площади выполнено лесоразведение. Об этом сообщает InKazan.ru.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Экология».

Кроме того, в Татарстане закладывают овражно-балочные лесные насаждения. По последним данным, охвачено более 480 га территории. В лесных питомниках посадили семена на площади 1,35 га.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области лес планируют восстановить на площади 1,4 тыс. га.