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Восстановление леса на площади 1,4 тыс. га проведут в Мурманской области

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В 2020 году на территории Мурманской области планируют восстановить 1,4 тыс. га леса в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Показатель по отношению площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений планируется довести до 87,4%. Средства из федерального бюджета на эти цели выделены в январе и уже были оформлены контракты на закупку 16 единиц техники, передает ИА «Би-порт».

Напомним, сезон посадки лесных культур начался в Татарстане. Посадка сеянцев и других лесных культур пройдет на площади 2,2 тыс. га, мероприятия по естественному лесовосстановлению охватят 2,5 тыс. га, лесоразведение проведут на 103 га.

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