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Малый лесопатрульный комплекс приобретут для Тверской области

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В Тверской области в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» на закупку лесохозяйственной и лесопожарной техники потратят более 83 млн рублей, из них около 32 млн рублей – средства региональной казны.

В этом году планируется приобрести 15 единиц лесохозяйственной техники и оборудования, в том числе колесные и трелевочные трактора, навесные системы, полноприводные автомобили, плуги лесные, а также 20 единиц лесопожарной техники и оборудования, включая малый лесопатрульный комплекс, автоцистерны пожарные и другое, сообщают Тверские ведомости.

С 1 апреля по 1 июня в регионе действует особый противопожарный режим. Безопасность обеспечивают более 4200 сотрудников и 980 единиц техники.

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