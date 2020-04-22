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Риск начала лесных пожаров в Приангарье подняли до высокого уровня

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В южных, верхнеленских, северо-западных и западных районах Иркутской области 23–25 апреля прогнозируют высокую и чрезвычайную пожароопасность. В Госинспекции по пожарному надзору просят жителей не выезжать и не заходить в леса.

Как пояснили ИА IrkutskMedia в ГУ МЧС по Иркутской области, для высокой пожароопасности характерны сухость леса, сила ветра и другие условия, которые способствуют возникновению и быстрому распространению огня. Это означает, что даже небольшая искра от выброшенной сигареты или спички может привести к крупному пожару и нанести огромный вред.

В южных, центральных и западных районах Иркутской области действует особый противопожарный режим. В его рамках установлены дополнительные требования пожарной безопасности. По поручению врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева главы муниципалитетов должны оперативно реагировать на лесные пожары. Им поручено максимально ответственно относиться к решению вопросов по ликвидации возгораний в лесах.

За сутки 20 апреля в Иркутской области было зарегистрировано шесть лесных пожаров. Пять из них удалось потушить. Три возгорания произошло в Эхирит-Булагатском, Балаганском и Зиминском районах.

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