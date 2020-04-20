Шесть лесных пожаров зарегистрировали в Иркутской области

За сутки в Иркутской области зарегистрировали шесть лесных пожаров. Пять из них удалось потушить.

По данным правительства региона, три возгорания произошло в Братском районе. Еще по одному пожару зарегистрировано в Эхирит-Булагатском, Балаганском и Зиминском районах. Общая площадь горения составила 99,3 га. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Площадь самого крупного пожара составила 51 га. По информации Иркутской базы авиационной охраны лесов, три пожара произошли по вине местных жителей.

В тушении возгораний принимали участие более 60 сотрудников лесной охраны и 10 мобилизованных граждан.

В западных, южных и центральных районах Иркутской области введен особый противопожарный режим.