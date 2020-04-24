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Более 20 км трассы Казань–Оренбург отремонтируют в Татарстане

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В Татарстане в Чистопольском и Бугульминском районах начинаются ремонтные работы на автодороге Р-239 Казань–Оренбург. В общей сложности к сентябрю планируется отремонтировать 20 км.

Как пишет ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу «Волго-Вятскуправтодора», в Чистопольском районе планируется восстановить асфальтобетонное покрытие на участке дороги с 116-го по 127-1 км. Здесь сделают дополнительную полосу для поворота направо на подъезде к совхозу «Луч». А на 117-м км «спрямят» поворот на Оренбург для безопасного маневра. На участке обновят дорожные знаки и барьерное ограждение, нанесут разметку термопластиком и укрепят обочины.

Аналогичные работы запланированы и в Бугульминском районе на участке от 300-го до 318+600 км. Верхний слой дорожного покрытия будет из асфальтобетонной смеси с учетом интенсивности движения и особенностей климата. Обочины должны отсыпать щебнем, заменить барьерное ограждение, установить сигнальные столбики и нанести дорожную разметку.

Всего к концу 2020 года по заказу «Волго-Вятскуправтодора» планируется отремонтировать 54 км федеральных дорог, которые проходят по территории Татарстана.

В середине апреля сообщалось, что в Татарстане отремонтируют 32 км трассы М-7 «Волга». Работы проведут в Елабужском, Пестречинском и Мензелинском районах.

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