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В ВОЗ назвали редкими случаи воспалений у детей при COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Воспалительные процессы у детей при наличии коронавирусной инфекции крайне редки. Большинство таких пациентов легко переносят COVID-19. Такое заявление в среду, 29 апреля, сделал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

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«К нам поступает информация о том, что у детей в Европе коронавирус иногда приводит к воспалительным процессам, однако происходит это очень-очень редко, — цитирует его ТАСС, — У подавляющего большинства детей инфекция протекает в легкой форме, и они полностью выздоравливают».

Таким образом Райан прокомментировал предупреждение представителей национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с мультисистемным воспалительным симптомом, который приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связан с COVID-19.

Эксперт ВОЗ призвал все страны в случае возникновения подобных случаев делиться подробной информацией об этом.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь ранее в среду отметили, что воспалительный синдром, рост случаев которого зафиксирован в Великобритании среди детей, может быть признаком коронавирусного заболевания.

В частности, доктор медицинских наук, руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии службы Татьяна Руженцова указала, что воспалительный синдром может свидетельствовать о наличии у ребенка других заболеваний. По ее словам, все дети в России с коронавирусом и подозрением на него находятся под медицинским наблюдением.

28 апреля Минздрав России назвал главным признаком заражения коронавирусом одышку. По словам эксперта, заболевшие в первую очередь испытывают нехватку дыхания. Высокая температура и кашель — симптомы не первостепенные.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 29 апреля, в России подтвердились 99 399 случаев заражения коронавирусом, из них 5841 — за последние сутки. 10 286 человек вылечились. 972 пациента скончались.

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По данным международного статистического бюро Worldometer на 29 марта, в мире инфицировано коронавирусом более 3,1 млн человек, выздоровели почти 980 тыс. пациентов, скончались —220,303.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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