ВОЗ попросила Роспотребнадзор помочь организации в двух странах

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову оказать помощь миссии в Таджикистане и Туркменистане. Об этом 29 апреля сообщает РЕН ТВ.

Первый разговор между Поповой и доктором Клюге состоялся 29 апреля с помощью видеоконференцсвязи. Директор евробюро приветствовал главу Роспотребнадзора по-русски.

По его словам, сотрудничество с Российской Федерацией чрезвычайно важно для ВОЗ. Клюге попросил Попову привлечь российских специалистов для участия в работе экспертной миссии в Таджикистане и Туркменистане.

«Это единственные страны, где не зафиксировано ни одного случая инфицирования COVID», — сказал представитель ВОЗ. Он добавил, что в этих странах отмечен рост атипичной пневмонии. По словам Клюге, важна помощь России как с технической стороны для проведения экспертизы, так и с политической, поскольку эти страны внимательно прислушиваются к Москве.

Главы МИД Таджикистана и Туркменистана, приветствуют работу ВОЗ, подчеркнул Клюге. Он попросил российскую сторону передать лидерам стран просьбу внимательно отнестись к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 и поблагодарил российских коллег за информацию о разработке вакцин против коронавируса.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила поддержку ВОЗ, поблагодарила Ханса Клюге за приглашение российских экспертов в Туркменистан и Таджикистан, а также за привлечение российских специалистов к работе в Китае.

Эксперты, боровшиеся с коронавирусом в Китае, обязательно поедут и в Таджикистан, и в Туркменистан.

«Спасибо за беспокойства, связанные с эпидемиологической ситуацией в странах. Вы сказали о Таджикистане и Туркменистане. Мы, безусловно, разделяем это беспокойство. Спасибо за приглашение российских экспертов к участию», — сказала Попова. Для российских специалистов была важной работа в Китае, к которой их привлекла ВОЗ, добавила она, так как важно получить знания и неоценимый опыт.

В Таджикистан и Туркменистан прибудут группы специалистов ВОЗ. Эксперты приедут в эти страны на несколько дней, посетят города, медицинские учреждения и важные объекты страны. По итогам визита специалисты вынесут вердикт по эпидемиологической ситуации в стране и дают рекомендации по улучшению мер по защите от распространения коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 29 марта, в мире инфицировано коронавирусом более 3,1 млн человек, выздоровели почти 980 тыс. пациентов, скончались — 220,303.