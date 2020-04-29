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Глава Минздрава сообщил об отсутствии в России младенцев с COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ни одного новорождённого ребенка с подтвержденным диагнозом коронавирус на сегодняшний день в России нет Об этом в среду, 29 апреля, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая на круглом столе по борьбе с коронавирусом.

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«Ни одного новорожденного заболевшего, инфицированного на сегодняшний день нет. Это очень хороший фактически вариант течения этого заболевания, и природа бережет новорожденного ребенка, это очень хорошо», — заявил он.

По словам министра, так происходит благодаря иммунитету матери, фитоплацентарному барьеру, а также из-за особенностей распространения инфекции — поражения определенных типов эпителия.

Ранее 29 апреля стало известно, что воспалительный синдром может быть признаком коронавирусного заболевания. По словам представителя Роспотребнадзора, все дети в России с коронавирусом и подозрением на него находятся под медицинским наблюдением.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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