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Почти все препараты из рекомендаций Минздрава доказали свою эффективность

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Практически все препараты, которые вошли в методические рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, подтвердили свою безопасность и противовирусную эффективность. Об этом в среду, 29 апреля,сообщил министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко, выступая на круглом столе о борьбе с коронавирусом.

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«Фактически все препараты, которые сегодня включены в методические рекомендации, по ним уже есть доказательная база определенной степени. Во-первых, они все протестированы «Инвитро» и подтвердили свою противовирусную активность. И, конечно же, когда они пришли в клинику, есть определенный опыт использования у другой категории пациентов, профиль безопасности по ним подтвержден»,— сказал он.

Ранее 29 апреля стало известно, что Министерство здравоохранения России выпустило новую, шестую, версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. В схеме лечения легкой формы коронавирусной инфекции COVID-19 в числе прочих указан умифеновир, известный в России под торговой маркой «Арбидол».

По состоянию на 29 апреля, в России подтвердились 99 399 случаев заражения коронавирусом, из них 5841 — за последние сутки. 10 286 человек вылечились. 972 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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