В России появится платформа для сверхнадежного интернета

В России активно разрабатывают квантовый интернет. Платформу для него создает национальный исследовательский университет ИТМО в партнерстве с Российской венчурной компанией (РВК) на инфраструктуре РЖД. Инвестиции в проект составят 300 млн рублей.

Платформа позволит передавать конфиденциальную информацию разных типов и объемов, рассказали «Известиям» в РВК.

Первыми клиентами платформы могут стать финансовые организации, госкорпорации, производственные предприятия и инфраструктурные объекты.

Пилотную зону для внедрения платформы запустят в 2021 году на инфраструктуре РЖД, отметила директор центра научного бизнес-партнерства Университета ИТМО Владлена Серебрякова. Правительство еще летом 2019 года выбрало «Российские железные дороги» ответственными за развитие в стране технологии квантовых коммуникаций и подписало с компанией обязывающее соглашение.

Квантовые коммуникации — одно из наиболее перспективных направлений для обеспечения информационной безопасности, сказал «Известиям» руководитель научной группы Российского квантового центра профессор МФТИ Алексей Федоров.

Для обмена ключами шифрования в технологии используются одиночные фотоны (кванты), состояние которых безвозвратно меняется, как только кто-то попытается их «прочитать», рассказали в «Ростелекоме». Поэтому любая попытка перехвата будет тут же обнаружена и предотвращена.

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