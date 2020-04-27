Эксперт дал советы по защите от прослушивания разговоров в мессенджерах

Как обезопасить себя от прослушивания голосовых переговоров в мессенджерах, а также от просмотра текстовых сообщений третьей стороной, рассказал в интервью агентству «Прайм» глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

По мнению специалиста, прослушивание аудиосообщений через мессенджеры — это «почти то же самое, что и возможность прослушивания разговоров по обычной голосовой связи».

Как рассказал эксперт, существуют специальные расценки компаний, которые обеспечивают доступ к аккаунту того или иного лица — как к текстовым сообщениям, так и к аудиозвонкам.

Кусков советует удалять аудиоразговор, если он надиктован. Это же касается и текстовых сообщений, не надо держать их в архиве, потому что в случае взлома аккаунта, злоумышленник получит доступ к информации.

Ранее директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал об уязвимости приложения для видеоконференций Zoom, которые могут повлечь за собой потерю конфиденциальности разговоров.