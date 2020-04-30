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Кванты биты: в России появится платформа для сверхнадежного интернета

На ее основе можно будет строить сети любых масштабов — от локальных до магистральных по всей стране
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Кванты биты: в России появится платформа для сверхнадежного интернета
2020-04-29 13:25:37">
2020-04-29 13:25:37
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В России идут активные работы по созданию квантового интернета. Национальный исследовательский университет ИТМО в партнерстве с Российской венчурной компанией (РВК) на инфраструктуре РЖД создадут платформу для квантового интернета. В проект будет вложено 300 млн рублей. Программно-аппаратное решение позволит передавать конфиденциальную информацию разных типов и объемов, рассказали «Известиям» в РВК. Первыми клиентами могут стать финансовые организации, госкорпорации, производственные предприятия и инфраструктурные объекты. Квантовая криптография обеспечивает наивысшую из доступных на сегодня степеней защиты передачи данных, говорят участники рынка.

Стойкий и защищенный

Основное преимущество квантового интернета перед обычным — высокий уровень защищенности. Разработка нового типа связи ведется во многих странах мира, в том числе и в России. Университет ИТМО в партнерстве с РВК создадут специальную платформу для строительства квантовых сетей.

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Для выбора разработчика по заказу Минкомсвязи был проведен конкурс, пояснили «Известиям» в РВК. По итогам отбора лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ), в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ», Университет ИТМО получил грант от Российской венчурной компании в размере 300 млн рублей.

Пилотная зона для внедрения платформы будет запущена в 2021 году на инфраструктуре РЖД, отметила директор центра научного бизнес-партнерства Университета ИТМО Владлена Серебрякова. Правительство РФ еще в июле 2019 года выбрало «Российские железные дороги» ответственными за развитие в стране технологии квантовых коммуникаций и подписало с компанией обязывающее соглашение. В РЖД на запрос «Известий» на момент публикации не ответили.

Как пояснили в РВК, квантовая коммуникационная платформа будет состоять из аппаратных и программных компонентов, формирующих ключевой центр для квантовых сетей. На ее основе станет возможным строить защищенные сети любых масштабов — от локальных (для предприятий) до магистральных, охватывающих всю страну.

Кванты биты
серверная
Фото: Depositphotos

Создатели платформы ожидают, что первыми клиентами станут финансовые организации, госкорпорации, производственные предприятия и инфраструктурные объекты.

— В перспективе ЛИЦ ИТМО планирует масштабное внедрение своих разработок в России, что позволит стать логистическим и коммуникационным центром между Европой и Азией и гарантирует быструю и безопасную передачу информации для реальных секторов мировой экономики, — сказал «Известиям» генеральный директор РВК Александр Повалко.

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В перспективе на базе уже разработанных ключевых центров можно будет создать аналогичные региональные, внутригородские и даже локальные сети, через которые все желающие могут получить доступ в квантовый интернет, добавили в компании.

Новые технологии

Квантовые коммуникации — одно из наиболее перспективных направлений для обеспечения информационной безопасности, сказал «Известиям» руководитель научной группы Российского квантового центра, профессор МФТИ Алексей Федоров. С их помощью можно гарантировать конфиденциальное распределение криптографических ключей между удаленными пользователями, при этом стойкость гарантируется фундаментальными законами физики.

Для обмена ключами шифрования в технологии используются одиночные фотоны (кванты), состояние которых безвозвратно меняется, как только кто-то попытается их «прочитать», рассказали в «Ростелекоме». Именно поэтому любая попытка перехвата будет тут же обнаружена и предотвращена.

Помимо гарантии безопасности, квантовый интернет способен передавать данные на высокой скорости и обрабатывать большие объемы информации, добавили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Кванты биты
серверная
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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За последние 10 лет объем передачи данных увеличился в 50 раз, а к концу 2020 года количество устройств, интегрированных в киберфизическую систему интернета вещей, в мире увеличится до 20 млрд, прогнозируют в РВК. Поэтому спрос на эффективные, быстрые и безопасные каналы связи будет стремительно расти. Технологии «умного» города, беспилотный транспорт, «умные» производства потребуют быстрого обмена данными при максимальной защищенности от взломов и хакерских атак, отметили в РВК.

Шифрование государственной важности

Глобальная квантовая индустрия еще только формируется, сказал «Известим» Александр Повалко.

— Сегодня в мире существует не более десятка исследовательских центров, которые могут создать полноценную инфраструктуру квантовых коммуникаций, — отметил он.

Комплексные платформенные решения существуют только в Китае, поэтому новый проект является уникальным для России, добавил Александр Повалко. А по словам технического директора QRate​ (компания занимается серийным производством промышленных установок квантовой криптографии) Юрия Курочкина, опыт КНР как раз показал, что квантовое распределение ключей востребовано в финансовом, энергетическом и государственном секторах.

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Однако подобные проекты очень капиталоемкие, поэтому, помимо господдержки исследований, для запуска квантовой сети потребуется серьезное коммерческое финансирование, отметил Юрий Курочкин. По его мнению, в перспективе квантовые коммуникации станут технологией, обладание которой будет определять возможность цифрового суверенитета для государства.

Как писали «Известия», «Ростелеком» планирует создание сети передачи данных с квантовым шифрованием по маршруту Москва–Удомля (Тверская область), между городами, в которых расположены крупнейшие дата-центры компании. Там базируются в том числе государственные информационные системы, которые требуют самой высокой степени защиты от взлома и утечек. В настоящее время «Ростелеком» обсуждает возможность участия РЖД в совместном создании сети до Удомли.

Сегодня на рынке работают три лидирующие команды, с которыми «Ростелеком» уже проводил испытания готовности технологии. Среди них — «Кванттелеком»/ИТМО, QRate/МИСиС и «Инфотекс»/МГУ им. М.В. Ломоносова. Все они, по словам Юрия Курочкина, показали готовность к промышленному ее внедрению.

Кванты биты
Создание чипов квантовых процессоров
Фото: РИА Новости/Владимир Песня

«Ростелеком» уже три года плотно занимается проработкой темы внедрения в стране квантовых коммуникаций, напомнили «Известиям» в компании. Оператор видит коммерческий потенциал в этом направлении, поскольку квантовая криптография обеспечивает наивысшую из доступных на сегодня степеней защиты передачи данных, что важно для государственных структур и бизнеса, и в первую очередь для финансового сектора.

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«Ростех» также активно сотрудничает с игроками рынка квантовых технологий, в том числе с РЖД, рассказали «Известиям» в пресс-службе госкорпорации.

— У нас есть совместный научно-технический совет, мы ведем общие проекты, — подчеркнули в «Ростехе».

При этом в рамках соглашения с правительством госкорпорация отвечает за развитие высокотехнологичной области «квантовые сенсоры» и подготовила соответствующую дорожную карту. Определённые виды сенсоров уже синхронизированы с дорожной картой «Квантовые коммуникации», разработанной РЖД, добавили в «Ростехе».

На этапе создания готовых решений пилотными площадками для тестирования, отладки и внедрения разработок выступят, в том числе, предприятия РЖД, подтвердили в госкорпорации.

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