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Эксперты отметили рост предложений дистанционных услуг в России

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Фото: Depositphotos
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Количество предложений дистанционных услуг в период самоизоляции увеличилось на 95%. Об этом говорят данные сервиса объявлений «Юла».

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Под дистанционными услугами в рамках исследования понимались те, у которых в карточке товара в поле «Оказание услуги» указан тип «Дистанционно», а также если в заголовке или тексте объявления указывались соответствующие ключевые слова. Сравнивались данные двух периодов — с 15 февраля по 15 марта и с 16 марта по 16 апреля текущего года.

Доля таких предложений больше всего увеличилась в компьютерных услугах, где рост составил 135%. Чаще всего специалисты предлагали удаленно настроить компьютер, программы или интернет.

На втором месте деловые услуги (+90%), например онлайн-бухгалтерия или юридические консультации, а на третьем – услуги репетиторов, фитнес-тренеров, логопедов и психологов (+84%).

«Далее идет ремонт техники (+66%), причем в этой подкатегории стали появляться новые для сервиса услуги дистанционной консультации и советов по домашнему ремонту. Число онлайн-консультаций в подкатегории «организация мероприятий» увеличилось на 52%, а в подкатегории «Фото- и видеосъемка» — на 30%», — отмечается в сообщении.

Также стали популярны услуги веб-фотосессий по Skype и Zoom, фотографий на документы с доставкой, консультаций по съемкам, ретуширование и реставрация фотографий, монтаж роликов по уже отснятым материалам.

23 апреля сообщалось, что в марте этого года число удаленных вакансий в России увеличилось на 71%. С введением режима самоизоляции в стране соискателей стала больше интересовать работа рядом с домом, а список вакансий для дистанционной трудовой деятельности значительно расширился.

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