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За сутки от коронавируса в штате Нью-Йорк умерли 330 человек

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Фото: REUTERS/Bryan R Smith
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За минувшие сутки жертвами коронавируса в американском штате Нью-Йорк стали 330 человек. Об этом 29 апреля сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

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«Число смертей – по-прежнему ужасные новости – 330 человек», — приводит его слова «РИА Новости».

В общей сложности за весь период пандемии в штате умерли 7 968 человек с коронавирусом.

Накануне общее число заразившихся новым коронавирусом в США превысило 1 млн человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 29 апреля, в мире зарегистрировано 3,16 млн случаев коронавирусной инфекции. Скончались более 219 тыс. человек. 975,9 тыс. пациентов выздоровели.

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