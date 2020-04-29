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Прожившие вместе 63 года супруги умерли от COVID-19 в один день

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Супруги из Великобритании, состоявшие в браке 63 года, умерли в один день. Об этом в среду, 29 апреля, пишет The Sun.

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Пожилая женщина в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где у нее диагностировали COVID-19, через несколько дней ее супруг был госпитализирован в то же медучреждение с инсультом, его тест на коронавирус также оказался положительным.

После того, как 90-летний британец узнал о смерти своей супруги от COVID-19, он отказался от подачи кислорода через маску и умер через пять часов после кончины жены во сне

«Должно быть, папа не захотел жить без мамы», — сказала их дочь, узнав о трагедии.

16 апреля стало известно о кончине другой супружеской пары из Великобритании от коронавирусной инфекции. После 60 лет брака 86-летний Брин и 80-летняя Пэт умерли с разницей в 17 часов.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 29 апреля, количество зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Великобритании превысило 161 тыс., при этом более 21,5 тыс. умерли.

6 апреля стало известно, что в США прожившие в браке 51 год супруги умерли от COVID-19 в один день с разницей в шесть минут.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

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