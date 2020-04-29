В МВД рассказали о задержании создавших наркосеть полицейских

В подмосковном городе Щелково по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержали 23-летнего сержанта полиции. Об этом сообщили в среду, 29 апреля, в региональном главке МВД.

Оперативники поймали предполагаемого преступника около одного из домов на Авиационной улице. При личном досмотре и во время обыска по месту его жительства у молодого мужчины были изъяты пакеты с наркотиком мефедроном. Общий вес изъятого составил 50 граммов.

В ходе расследования правоохранители установили причастность к сбыту наркотиков еще двух полицейских. В отношении подозреваемых начали служебную проверку, по итогам которой полицейских уволят из органов внутренних дел. К дисциплинарной ответственности привлекут и их руководителей.

Как сообщал телеканал РЕН ТВ, полицейские разработали сеть распространения наркотиков при помощи закладок. Они отправляли покупателям фотографии мест тайников через мессенджер Telegram.

По сохраненным в телефонах фотографиям адресов силовики обнаружили еще свертки с наркотиками.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Полицейские несли службу в мобильном взводе отдельного батальона патрульно-постовой службы МУ МВД «Щелковское».

Ранее в среду стало известно, что на Дальнем Востоке задержали группу наркоторговцев. Из лаборатории изъяли 13 кг запрещенных веществ. Товар для покупателей прятали в тайниках в разных городах региона.