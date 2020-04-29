На Дальнем Востоке задержали распространителей наркотиков

На Дальнем Востоке задержали группу распространителей наркотиков. Из лаборатории изъяли 13 кг запрещенных веществ. Товар для покупателей прятали в тайниках в разных городах региона — в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре. Организаторы торговли — молодые люди из Хабаровска и Бурятии, всем меньше 13 лет. Одного из подозреваемых заключили под стражу. Еще трое находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ст. 228 («Незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотических средств»).