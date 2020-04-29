Подростков подозревают в краже пожертвований из храма в Ахтубинске

В Ахтубинске (Астраханская область) двоих подростков 16 и17 лет подозревают в хищении денег из ящиков для пожертвований храме.

По данным правоохранительных органов, накануне Пасхи несовершеннолетние проникли в кафедральный собор Владимирской иконы Божией Матери и вскрыли девять ящиков для пожертвований. Они присвоили около 40 тыс. рублей, после чего на такси уехали в Волжский. Об этом сообщает «Астрахань-24».

На похищенные средства подростки сняли квартиры, купили одежду, а остатки потратили на развлечения. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело.

В полиции уточнили, что на момент кражи подростки уже фигурировали в уголовных делах о кражах из другой церкви и магазина.