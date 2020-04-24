В Москве задержали подозреваемого в краже оборудования с бывшего места работы

Московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже оборудования стоимостью около 1 млн рублей с бывшего места работы. Об этом 23 апреля агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В полицию обратился представитель одной из организаций и сообщил, что со склада на Рабочей улице исчезли несколько коробов вентиляционного оборудования. Ущерб составил 950 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 22-летний житель Подмосковья. Полицейские выяснили, что ранее злоумышленник работал в данной организации. Подделав пропуск, он на личном автомобиле въехал на территорию склада и совершил хищение. Украденное он сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело о краже. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

22 апреля сообщалось, что из квартиры в центре Москвы украли шубу, самокат и микроволновку. Общая сумма ущерба составила 48 тыс. рублей. Полиция начала проверку по данному факту.