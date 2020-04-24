Прямой эфир

В Москве задержали подозреваемого в краже оборудования с бывшего места работы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже оборудования стоимостью около 1 млн рублей с бывшего места работы. Об этом 23 апреля агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В полицию обратился представитель одной из организаций и сообщил, что со склада на Рабочей улице исчезли несколько коробов вентиляционного оборудования. Ущерб составил 950 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 22-летний житель Подмосковья. Полицейские выяснили, что ранее злоумышленник работал в данной организации. Подделав пропуск, он на личном автомобиле въехал на территорию склада и совершил хищение. Украденное он сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело о краже. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

22 апреля сообщалось, что из квартиры в центре Москвы украли шубу, самокат и микроволновку. Общая сумма ущерба составила 48 тыс. рублей. Полиция начала проверку по данному факту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве зафиксировали рост случаев мошенничества
Дело возбудили после кражи 250 тыс. рублей со счета балерины Театра Станиславского

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020