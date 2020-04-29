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Яблоневая аллея в Кургане пострадала при строительстве улицы

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Власти Кургана выясняют виновных в уничтожении яблоневой аллеи при строительстве новой улицы. Мэрия обещает высадить новые саженцы.

Аллея появилась в Заозерном жилом массиве в 2017 году. Место для посадки было согласовано с администрацией. Деревья посадили местные жители. Однако в конце апреля 2020 года аллея значительно пострадала при строительстве улицы Мальцева. Из 50 яблонь осталось лишь 10, пишет ИА «Ура.ру».

Точное место для посадки деревьев было определено мэрией с учетом схемы подземных коммуникаций и дальнейших планов на строительство дороги. Местные жители отмечают, что яблони пострадали из-за техники.

В городской администрации пообещали установить виновных в уничтожении аллеи. Также в мэрии отметили, что будет проработан вопрос компенсационной посадки саженцев.

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