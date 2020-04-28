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Сотни деревьев срубят в Мурманске для строительства домов многодетным

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В Мурманске вырубят порядка 200 деревьев для строительства домов для многодетных семей. Зеленые насаждения исчезнут в районе улицы Солнечной на юге города.

Как пишет ИА «Би-порт», разрешение на обустройство «земляного полотна дорожной инфраструктуры» выдал комитет градостроительства и территориального развития. В общей сложности срубят 170 берез, 43 ивы, четыре ольхи, по одной сосне и кустарнику можжевельника.

Организация, которая занимается строительством домов, пообещала в качестве компенсационного озеленения обустроить газон на площади 438 кв. м.

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