Сотни деревьев срубят в Мурманске для строительства домов многодетным

В Мурманске вырубят порядка 200 деревьев для строительства домов для многодетных семей. Зеленые насаждения исчезнут в районе улицы Солнечной на юге города.

Как пишет ИА «Би-порт», разрешение на обустройство «земляного полотна дорожной инфраструктуры» выдал комитет градостроительства и территориального развития. В общей сложности срубят 170 берез, 43 ивы, четыре ольхи, по одной сосне и кустарнику можжевельника.

Организация, которая занимается строительством домов, пообещала в качестве компенсационного озеленения обустроить газон на площади 438 кв. м.