Мурманский ремонтный завод «Нерпа» возобновит работу с 27 апреля

В Мурманской области судоремонтный завод «Нерпа» с 27 апреля возобновит работу в полном объеме. Решение приняли в соответствии с нормативными актами президента России, губернатора и правительства Мурманской области, а также президента АО «ОСК».

Кроме того, администрация предприятия учла эпидемиологическую ситуацию, которая сложилась в Снежногорске, Полярном и Гаджиеве. По данным оперативного штаба, там нет роста заболеваемости коронавирусом.

Приказ о начале работы предприятия не распространяется на лиц старше 65 лет и на одного из родителей, у которых есть дети дошкольного возраста. Эти категории сотрудников находятся либо на больничном, либо на режиме самоизоляции, который будет продолжаться до 30 апреля, пишет ИА «Би-порт».

Ранее на судоремонтном заводе оборудовали изолятор для инфицированных. Его разместили в здравпункте цеха № 15.

По данным на 23 апреля, количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в Мурманской области на 97, до 606 человек. Большинство случаев зафиксировано в очаге заражения в вахтовом поселке села Белокаменка.