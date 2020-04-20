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Карантин в Мурманской области могут продлить на май

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В Мурманской области режим карантина могут продлить на май. Этого не исключил губернатор Андрей Чибис. Он считает, что пик заболевания коронавирусом еще не пройден.

Как пишет ИА FlashNord, на оперативном совещании у главы области министр здравоохранения Дмитрий Панычев рассказал, что регион только готовится к увеличению заболевших COVID-19. Так, в областной больнице один из корпусов подготовили для приема таких пациентов.

Ранее сообщалось, что в Заполярье передвижение пациентов, больных коронавирусом, будут отслеживать при помощи электронных браслетов. На их закупку выделено 1,5 млн рублей.

На утро 20 апреля в Мурманской области выявили 46 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности в регионе им болеют 403 человека.

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