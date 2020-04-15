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Больных коронавирусом в Заполярье отследят с помощью электронных браслетов

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Власти Мурманской области закупят электронные браслеты, чтобы контролировать больных коронавирусом. На эти цели выделено 1,5 млн рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

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Как пишет ИА «Ура.ру», на эти деньги закупят 120 браслетов, 300 запасных ремешков и 30 дополнительных датчиков. Деньги выделят из резервного фонда области.

Мурманская область оказалась среди лидеров по заболеваемости коронавирусом. На 15 апреля здесь зафиксировано 137 новых случаев. Таким образом, общее число зараженных — 265 человек.

Очагом заражения считается поселок Белокаменка в Кольском районе. Там на стройке компании «Новатэк» заболели 206 человек.

По последним данным, в России зарегистрировано 24 490 случаев заболевания, выздоровели — 1986, скончались — 198 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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