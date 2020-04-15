Больных коронавирусом в Заполярье отследят с помощью электронных браслетов

Власти Мурманской области закупят электронные браслеты, чтобы контролировать больных коронавирусом. На эти цели выделено 1,5 млн рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Как пишет ИА «Ура.ру», на эти деньги закупят 120 браслетов, 300 запасных ремешков и 30 дополнительных датчиков. Деньги выделят из резервного фонда области.

Мурманская область оказалась среди лидеров по заболеваемости коронавирусом. На 15 апреля здесь зафиксировано 137 новых случаев. Таким образом, общее число зараженных — 265 человек.

Очагом заражения считается поселок Белокаменка в Кольском районе. Там на стройке компании «Новатэк» заболели 206 человек.

По последним данным, в России зарегистрировано 24 490 случаев заболевания, выздоровели — 1986, скончались — 198 пациентов.

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