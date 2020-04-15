Учебный год могут сократить в Мурманской области

Власти Мурманской области не исключили возможности сокращения учебного года. Решение будет принято в ближайшие дни.

О возможном изменении даты окончания учебного года сообщил губернатор Андрей Чибис во время брифинга, посвященного текущей ситуации с распространением коронавируса. Глава региона отметил, что решение будет приниматься с учетом мнения родителей школьников. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Жители Мурманской области могли высказаться во время регионального родительского собрания, которое проводилось в онлайн-режиме. Также министерство образования проводит онлайн-опрос по поводу дистанционного обучения.

Ранее сообщалось, что власти Мурманской области намерены закупить электронные браслеты, чтобы контролировать больных коронавирусом. Средства на закупку будут выделены из резервного фонда региона. На текущий момент Мурманская область является одним из лидеров по заболеваемости. Общее число зараженных составляет 265 человек.

По последним данным, в России зарегистрировано 24 490 случаев заболевания, выздоровели — 1986, скончались — 198 пациентов.

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