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Захарова предупредила Чехию о последствиях из-за провокаций

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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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Прага должна осознавать, что провокации о якобы планировавшемся российскими дипломатами отравлении чешских политиков будут иметь последствия для отношений с Москвой. Такое заявление на брифинге в среду, 29 апреля, сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова

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«Мы исходим из того, что в Праге должны в полной мере осознавать всю серьезность последствий использования таких методов манипуляций», — сказала она.

Ранее в этот же день Захарова отметила, что Россия не хочет обострять отношения с Чехией из-за вышеуказанных обвинений. Дипломат добавила, что чешские профильные структуры и ведомства должны представить факты или опровергнуть подобные заявления.

27 апреля чешское издание Respekt писало, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, имевший в чемодане смертельный яд рицин. В статье утверждалось, что мужчина прибыл в посольство России, а его целью было отравление старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба, которые причастны к сносу памятника маршалу Коневу и присвоению площади перед российским посольством имени Бориса Немцова.

Данные о приезде некоего дипломата в тот же день подтвердил пресс-секретарь чешского МИДа.

В свою очередь, МИД России назвал публикацию беспочвенными нападками и направил внешнеполитическому ведомству Чехии ноту. Российское посольство категорически отвергло обвинения, указав, что ни один дипломат не прибывал в Прагу с марта.

Позднее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что ситуация с обвинениями России в подготовке покушения на пражских чиновников не требует острой реакции, такой, как, например, выдворение российского посла. При этом глава чешской контрразведки Ладислав Штиха заявил, что Служба безопасности и информации рассматривает данную ситуацию как чрезвычайно серьезную.

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