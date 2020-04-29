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СК задержал бывшего вице-губернатора Курганской области

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Фото: СК РФ/kurgan.sledcom.ru
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По обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан бывший первый замгубернатора Курганской области Сергей Пугин. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил Следственный комитет России.

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По данным ведомства, речь идет о злоупотреблениях на сумму 195 млн рублей. Задержание чиновника проводилось следователями СК РФ по Курганской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ.

«В период 2018–2019 годов Сергей Пугин, являясь первым заместителем главы Курганской области, директором департамента агропромышленного комплекса Курганской области, действуя в сговоре с Вячеславом Розниным, занимавшим должность заместителя главы Шадринского района, организовали изготовление, подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в пользу подрядчика — ООО «Мультипласт», — отмечается на сайте регионального управления СК России.

По данным следствия, фигуранты знали о наличии невыполненных работ и непоставленного оборудования со стороны подрядчика. Объекты не были готовы к вводу в эксплуатацию, но чиновники, используя вопреки интересам службы свои служебные полномочия, произвели их полную оплату.

При этом строительство объектов не завершено, в эксплуатацию они не введены, бюджетные деньги в результате незаконных действий чиновников перечислены в адрес ООО «Мультипласт», где частично похищены.

Пугину предъявили обвинение по 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

В рамках расследования уголовного дела на территории Кургана и Шадринска проведены обыски, в том числе по месту жительства Сергея Пугина и Вячеслава Рознина, а также должностных лиц организации-подрядчика.

Рознин, директор ООО «Мультипласт» Иван Шумский и иные соучастники преступления ранее были задержаны в рамках уголовного дела о хищении бюджетных денежных средств путем мошенничества.

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