Некуда худеть: россияне отказываются от БАДов для стройности

В апреле в России начали сокращаться продажи биодобавок для похудения. К третьей неделе месяца они опустились на 15% относительно прошлогоднего уровня в аналогичный период, зафиксировали аналитики DSM Group. В условиях самоизоляции многие уже не надеются вскоре выйти в свет, поэтому и не видят смысла заботиться о внешности, говорят эксперты. Кроме того, ограничение на передвижение и так довольно жесткое и многие не готовы к дополнительным запретам на мучное и сладкое.

На 16-й неделе этого года (с 13 по 19 апреля) российские аптеки реализовали 131 тыс. упаковок биодобавок для похудения и очищения организма. Это на 15% меньше, чем в тот же период год назад, следует из данных DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». Выручка от продажи этих БАДов в то же время сократилась на 14%, до 44 млн рублей.

Неделей ранее, 6–12 апреля, спрос на биодобавки для похудения также был ниже обычного. Россияне купили 130 тыс. пачек таких препаратов — на 8% меньше, чем год назад. Выручка сократилась на 4%, до 43 млн рублей.

В результате спада за неполный апрель (три недели) аптеки продали на 6% меньше БАДов для стройности, чем в то же время прошлого года — 402 тыс. упаковок. В деньгах падение составило 5%, до 129 млн рублей.

Также в апреле аналитики наблюдают снижение продаж хондропротекторов. Имеются в виду биодобавки-хондропротекторы и лекарственные препараты для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, которые применяют для улучшения работы суставов. За неполный период апреля аптеки продали 270 тыс. упаковок таких средств — на 23% меньше, чем в аналогичный период 2019-го. Выручка в то же время сократилась на 24%, до 390 млн рублей. Снижение продаж наблюдается три недели подряд: минус 14% на 14-й неделе (5–11 апреля), 25% — на 15-й, 29% — на 16-й.

Потребители, оказавшиеся в самоизоляции, руководствуются мыслями «незачем худеть» и «некуда ходить», указано в материалах DSM Group. По мнению аналитиков компании, это основная причина спада спроса на препараты.

Отказ от средств для похудения связан с режимом самоизоляции, но несколько иначе, считает в свою очередь доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Г.В. Плеханова Инга Корягина.

— БАДы работают как средства, которые подавляют аппетит. Мозг двойного подавления выдержать не может. Он с трудом переносит подавление свободы передвижения и изоляцию. На третьей неделе спадает вся накопленная активность и энтузиазм. И взвалить на себя еще и подавление аппетита физически сложно, — объяснила специалист.

Также стоит учитывать еще и то, что в периоды кризисов люди переключаются на другие процессы, перестают думать о внешнем, добавила она. А в этом состоянии мозг начинает работать по другому, на накопление и отложение, потому что нужно выжить, пояснила эксперт.

Падение категории биодобавок от недели к неделе связано еще и с аптечным трафиком, который сокращается, указал исполнительный директор союза производителей БАД Александр Жестков. Эта категория сильно зависит от проходимости торговой точки: если людей в аптеке много, то и продажи БАДов увеличиваются, пояснил специалист.

— Кроме того, сбой в аптечных продажах биодобавкок может быть связан с тем, что дистрибуторы полностью не отгружают заявки в аптеки. Это может происходить по нескольким причинам — либо есть дефицит товара на складах у поставщиков, либо у аптек возникла дебиторская задолженность перед ними, — рассказал Александр Жестков.

Кроме того, стоит отметить, что в условиях самоизоляции потребители стали активнее пользоваться интернет-сервисами (агрегаторами, маркетплейсами), где уже давно представлены БАДы. При этом данные по продажам в этих каналах не фиксируются в аналитических исследованиях, подчеркнул эксперт.

Как сообщали «Известия» ранее, продажи практически всех категорий аптечных товаров увеличиваются. Так, в марте россияне купили на 35% больше лекарств (рост наблюдался во всех категориях), чем год назад, и на 29% больше биологически активных добавок. За счет того что первые подорожали на 9%, а вторые — на 17%, общая выручка аптек увеличилась почти вдвое — на 46%.