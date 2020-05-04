Узор на вашу голову: «женское замышление», «травушки» и «колосочки»

Поднос из Жостово, чаши и ложки с хохломской росписью, скатерти из вологодского кружева и платки из Павлово — все эти предметы и сегодня составляют непременный набор сувениров, которые привозят туристы из России. «Известия» продолжают рассказ о традиционных промыслах России, сохранившихся до наших дней, прикоснуться к которым можно будет после отмены самоизоляции.

Вологодское кружево

Вологда

О ремесле

«Женское замышление» — так называли искусство плести кружево на Руси. Особенно в замышлении преуспели девчата из Вологды. Терпения и усердия им хватало, чтобы обставить всех конкуренток. Кружевоплетение пришло в Россию из Европы в XVI веке. Наши мастерицы модернизировали навыки, на Вологодчине стали плести кружева из льняных нитей и придумали плотную тесьму узора — «вилюшку». Почти у каждого местного помещика была собственная маленькая мануфактура, где трудились кружевницы. Самым известным узором вологодского кружева стала снежинка, в которой могут переплетаться до ста нитей.

р1 Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Музей

Музей местного рукоделия находится в помпезном здании бывшего государственного банка. В нем, как ценные бумаги, хранится все наследие Вологодчины, а также лучшие европейские образцы кружевоплетения с конца XIX и до начала нынешнего века. Коллекцию пополнили экспонаты из местных музеев и частных собраний.

Мастер-класс

За одно занятие почти ничему не научишься, кружевоплетению нужно учиться намного дольше. При музее открыли учебные классы для начинающих мастериц. Но если времени нет, прикоснуться к таинству можно двумя способами: наблюдая за искусством кружевниц, или под их чутким руководством перекидывать коклюшки и можжевеловые булавки.

Павлопосадский платок

Павловский Посад, Московская область

О ремесле

Павлопосадские платки стали необычайно популярны в конце XIX века. Их носили и представительницы всех сословий — дворянского (у тех были дорогие шали), купеческого и крестьянского. Именно тогда купцом Лабзиным и было основано производство в привычной нам набивной технике, хотя мануфактура в Богородском уезде Московской губернии работала уже полвека. Павлопосадская фабрика получила даже честь быть поставщиком Великой Княгини Александры Петровны «с правом иметь на вывеске вензелевое изображение Имени Ея Императорскаго Высочества».

Рисунки создавали как с помощью специальных набойных досок, которые изготовлялись под каждый цвет, так и вручную — такие платки ценились дороже, поскольку узоры были выполнены с мельчайшими деталями. Цветов на одном платке насчитывалось до 12, иногда даже до 20. Первоначально в моде были «турецкие узоры» с орнаментами в виде «огурца и боба», затем в тренд вошли цветочные мотивы.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Музей

Кругом косынки, шали, ткани и платки — шерстяные, набивные, полушелковые с золотым шитьем, клейменые. Всего в коллекции более 4000 экспонатов. Редких экземпляров — десятки. О каждом платке или шали можно узнать многое — кто его носил, сколько стоил, что изображено на ткани.

Мастер-класс

К этому уроку не стоит подходить со всей ответственностью — набить большой платок вам никто не даст, первые оттиски вы будете делать на салфетке или сувенирном тканом квадрате. Мастер выдаст краски и деревянные набойные доски, рисунок придется выдумывать самим.

Гжель

Ново-Харитоново, Московская область

О ремесле

История синих росписей по фарфору уходит на семь столетий в прошлое. Крестьяне из «Гжельского куста» — 27 окрестных деревень — много лет делали гончарные изделия. Но когда была найдена редкая белая гжельская глина — начали производить фарфор, вызнав секрет у китайцев. Изначально гжельские росписи были разноцветными. Мода на синий пришла в XIX веке из Голландии. С тех пор гжель так и осталась монохромной — мастера для росписи используют лишь одну краску — черный кобальт, которая становится глубоким синим после обжига. Впрочем, у гжельского синего есть 20 разных оттенков. Самый узнаваемый гжельский узор — пышная роза «агашка», которую наносят разными мазками с тенями.

р3 Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Музей

Хрупких экспонатов в витринах представлено более двух тысяч — посуда, статуэтки, картины, изразцы и даже иконы. Самые древние относятся к XIV-XV векам. Гиды расскажут, что такое фаянс, полуфаянс, майолика, шамот, и т.д. Экскурсия включает и посещение производства, где можно увидеть процессы изготовления форм и росписи готовых изделий.

Мастер-класс

Во время урока учат лепить несложные объекты, которые потом дадут собственноручно расписать кобальтом. Шедевр можно будет забрать через две недели, когда мастера проведут ее финальную обработку и обжиг.

Палехская роспись

Село Палех, Ивановская область

О ремесле

Палех славился иконописцами на протяжении двух веков. Местным художникам пришлось перепрофилироваться после 1917 года, тогда и возникла роспись по дереву и папье-маше, в которую многое привнесли из иконописи. Шкатулки и подносы расписывали темперными красками и твореным золотом на темном фоне, мастера переняли те же самые приемы для человеческих фигур и пейзажей. На небольших поверхностях помещали множество персонажей.

На смену ликам святых и фигурам ангелов пришли герои русских сказок и былинные богатыри. За несколько лет художники артели достигли такого мастерства, что получили золотую медаль Всемирной выставки в Париже в 1925 году, а вскоре открыли собственную школу.

р4 Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Музей

Почти 7 000 лучших образцов лаковой миниатюры и графики собраны для фондов Государственного музея Палехского искусства. Этого с лихвой хватает, чтобы отследить всю историю промысла. Начало коллекции было положено в 1934 году, когда в нее вошла большая часть изделий выставочного фонда Артели древней живописи. Позже шкатулки, ларцы, броши, табакерки, пудреницы покупали уже у частных коллекционеров.

Мастер-класс

Под контролем художника в мастерской при предприятии можно попробовать себя в технике Палехской росписи на пластинке из папье-маше, прорисовать под лупой мельчайшие детали рисунка, изобразить тонкость персонажей. Картинку, зафиксированную лаком, можно будет забрать с собой.

Хохломская роспись

Семенов, Нижегородская область

О ремесле

В село Хохлома с середины XVIII века приезжали за покупками — здесь продавали красивую кухонную деревянную утварь. Ее делали в основном при окрестных монастырях и в старообрядческих деревнях на левом берегу Волги. Торговали и на знаменитой Макарьевской ярмарке по соседству, отправляли изделия по Волге, доставляли к царском двору. Большинство заготовок делали из мягкой липы, затем грунтовали, пропитывали льняным маслом и расписывали узнаваемым узором, который ни с чем не спутать. «Золотой» блеск появлялся после тройного закаливания в печи.

Техника почти не изменилась, все так же популярны и самые традиционные хохломские орнаменты — ветка с ягодами, «травушки» и «колосочки» на позолоченном и черном фоне . Особенно на ложках, по сей день это самый известный сувенир, который нужно привезти из Семенова.

р5 Фото: РИА Новости/Валерий Морев

Музей

Здание центра «Золотая Хохлома» похоже на теремок. Как и положено, он не низок, не высок, зато полон экспонатов. Здесь можно увидеть огромные ковши, стулья и чаши, самую большую в мире ложку, расписанную «под хохлому». Самая необычная музейная комната — «Царская», на стенах которой висят яркие сюжетные панно и представлены настоящие шедевры народного творчества.

Мастер-класс

С первыми мазками ярких красок — красных и золотых, в процессе создания хохломского шедевра гарантированно придет вдохновение. В рамках авторского мастер-класса можно разрисовать деревянную ложку или семеновскую матрешку.

Жостовская роспись

Жостово, Мытищинский район, Московская область

О ремесле

Жостовский промысел начался с росписи поделок из папье-маше, на них была мода в начале XIX века. Но со временем мастера все больше стали уделять внимание подносам, которые хорошо покупали. Жостовскую роспись легко узнать по ярким, ажурным цветочным букетам и венкам из садово-полевых цветов на черной эмали. Всего же на фабрике выпускают более 150 различных форм подносов! Раньше заготовки вырезали вручную, сегодня для этого используют прессы. Каждому подносу, выпущенному фабрикой, присваивается номер и выписывается сертификат.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Музей

Это единственный музей в мире, где собрана столь большая коллекция предметов с жостовской росписью. Здесь можно увидеть десятки старинных подносов, среди которых есть даже «копченые» пламенем свечи — с узором под черепаху, подносы-портреты и поддоны с яркими сюжетными рисунками.

Мастер-класс