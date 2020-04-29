Прямой эфир
Сюжет:

Мишустин продлил ограничения на въезд иностранцев в Россию

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полигенько
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ограничения на въезд в Россию иностранных граждан, действовавшие до 30 апреля, продлены до стабилизации эпидемиологической ситуации. Об этом в среду, 29 апреля, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Любить никто не обещал: как в КНР изменилось отношение к иностранцам
В разгар эпидемии коронавируса людей выселяют из квартир и называют «мусором»

«До 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится», — заявил глава правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По его словам, называть точную дату полной отмены введенных в России в связи с эпидемией ограничений называть пока рано.

При этом Мишустин указал, что для некоторых категорий иностранных граждан ограничения на въезд будут отменены. В их число входят специалисты по техническому обслуживание импортного оборудования. Это исключение призвано уменьшить негативное влияние ограничений на деятельность российской промышленности, включая те отрасли, которые занимаются поставкой оборудования для борьбы с инфекцией.

22 апреля иностранцам, находящимся на территории РФ разрешили с 15 марта по 15 июня текущего года работать в Москве без патента на трудовую деятельность из-за коронавируса.

18 апреля президент России Владимир Путин подписал указ по урегулированию правового положения иностранных граждан в стране.

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МВД приостановит депортацию иностранцев из России в условиях пандемии
Визы оставшихся в России иностранцев автоматически продлят до 15 июня

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020