Мишустин продлил ограничения на въезд иностранцев в Россию

Ограничения на въезд в Россию иностранных граждан, действовавшие до 30 апреля, продлены до стабилизации эпидемиологической ситуации. Об этом в среду, 29 апреля, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«До 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится», — заявил глава правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По его словам, называть точную дату полной отмены введенных в России в связи с эпидемией ограничений называть пока рано.

При этом Мишустин указал, что для некоторых категорий иностранных граждан ограничения на въезд будут отменены. В их число входят специалисты по техническому обслуживание импортного оборудования. Это исключение призвано уменьшить негативное влияние ограничений на деятельность российской промышленности, включая те отрасли, которые занимаются поставкой оборудования для борьбы с инфекцией.

22 апреля иностранцам, находящимся на территории РФ разрешили с 15 марта по 15 июня текущего года работать в Москве без патента на трудовую деятельность из-за коронавируса.

18 апреля президент России Владимир Путин подписал указ по урегулированию правового положения иностранных граждан в стране.

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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