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Массовые проверки таксистов прошли в Красноярске

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В Красноярске сотрудники ГИБДД провели массовые проверки автомобилей такси на оживленных дорогах города. Мероприятие состоялось в понедельник, 28 апреля, сообщает Госавтоинспекция Красноярского края.

Только за один час инспекторы проверили около 30 автомобилей разных компаний. К административной ответственности за нарушения ПДД были привлечены десять водителей, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

У одного водителя не оказалось лицензии. В отношении нарушителя составлен протокол по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя». Машину изъяли и поместили на спецстоянку.

В 2020 году сотрудники ГИБДД выявили 2,3 тыс. различных нарушений ПДД среди водителей такси. 61 водитель занимался пассажирскими перевозками без лицензии.

22 апреля член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев направил премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение о мерах поддержки таксомоторной отрасли в период пандемии коронавируса. «Известия» изучили документ, подготовленный на основе консультаций с участниками рынка.

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